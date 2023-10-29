ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Поликастрон
Таунхаусы
Таунхаусы в Поликастрон, Греция
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
10
4
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€287,522
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ammouliani, Греция
4
2
780 м²
1
Продается таунхаус площадью 780 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строит…
€842,737
Рекомендовать
Дом
периферия Крит, Греция
Продается участок земли с небольшой постройкой - 40 м2, пригодной для жилья. Возможно строит…
€546,994
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
8
3
306 м²
1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
€991,456
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
1
90 м²
Код недвижимости: HPS3192 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 250.000. Это 90 кв. Кв…
€250,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с садом, с камином
Agia Triada, Греция
6
200 м²
-1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 1 Уро…
€298,360
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Никити, Греция
5
2
200 м²
Код недвижимости: HPS2894 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 750.000. Это 200 кв. Ме…
€750,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
5
330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
€795,628
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
6
210 м²
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
€1,49 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Pefkochori, Греция
2
1
55 м²
1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€163,590
Рекомендовать
Дом с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция
420 м²
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
€586,775
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
4
2
170 м²
1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€347,009
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL