Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Поликастрон
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Поликастрон, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€287,522
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ammouliani, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ammouliani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 780 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строит…
€842,737
Дом в периферия Крит, Греция
Дом
периферия Крит, Греция
Продается участок земли с небольшой постройкой - 40 м2, пригодной для жилья. Возможно строит…
€546,994
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
€991,456
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: HPS3192 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 250.000. Это 90 кв. Кв…
€250,000
Дом 6 спален с парковкой, с садом, с камином в Agia Triada, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с садом, с камином
Agia Triada, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж -1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 1 Уро…
€298,360
Квартира 5 спален в Никити, Греция
Квартира 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS2894 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 750.000. Это 200 кв. Ме…
€750,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
€795,628
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Комнаты 6
Площадь 210 м²
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
€1,49 млн
Квартира 1 спальня с furnishings в Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€163,590
Дом с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Греция
Дом с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция
Площадь 420 м²
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
€586,775
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€347,009
Realting.com
Перейти