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Жильё с видом на горы в Поликастрон, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Nea Kavala, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kavala, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
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