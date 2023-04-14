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Купить вилла с бассейном в Полийирос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 спаленв Galarinos, Греция
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
14 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
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