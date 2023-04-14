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Купить вилла с видом на горы в Полийирос, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 9 спаленв Galarinos, Греция
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
14 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
Вилла 3 спальнив gerakine, Греция
Вилла 3 спальни
gerakine, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
Вилла 8 спаленв Полийирос, Греция
Вилла 8 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной к…
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