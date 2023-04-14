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Купить вилла в Полийирос, Греция

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11 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Вилла 3 спальни
Metamorfosi, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 300,000
Код недвижимости: HPS3790 - Вилла на продажу в Ormilia Metamorfosi для € 300.000 . Это 120 к…
Вилла 1 спальняв Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Вилла 1 спальняв Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Вилла 5 спаленв Полийирос, Греция
Вилла 5 спален
Полийирос, Греция
3 ванных комнат 450 м²
€ 1,200,000
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for €1.200.000. This 450 sq. m…
Вилла 4 спальнив Vatopedi, Греция
Вилла 4 спальни
Vatopedi, Греция
5 ванных комнат 320 м²
€ 1,490,000
Код недвижимости: HPS142 - Вилла на продажу в Ormilia Vatopedi для € 1.490.000 . Это 320 кв.…
Вилла 10 комнатв Полийирос, Греция
Вилла 10 комнат
Полийирос, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 5
€ 1,500,000
Продается шикарная вилла, состоящая из 4 уровней и мансарды с прилегающей территорией 6000 к…
Вилла 2 спальнив Vatopedi, Греция
Вилла 2 спальни
Vatopedi, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
Вилла 9 спаленв Galarinos, Греция
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
14 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
Вилла 5 спаленв Psakoudia, Греция
Вилла 5 спален
Psakoudia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
Вилла 3 спальнив gerakine, Греция
Вилла 3 спальни
gerakine, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
Вилла 8 спаленв Полийирос, Греция
Вилла 8 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной к…
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