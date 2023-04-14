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Купить таунхаус с видом на горы в Полийирос, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 88,000
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 4 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
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