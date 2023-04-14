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Купить таунхаус в Полийирос, Греция

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36 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 88,000
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальнив Agios Prodromos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Prodromos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 116,000
В комплексе продаются два таунхауса 110 кв.м, а также два таунхауса 140 кв.м. с аналогичной …
Таунхаус 4 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 4 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
Таунхаус 5 спаленв Полийирос, Греция
Таунхаус 5 спален
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
Таунхаус 3 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 3 спальни
gerakine, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 4 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Psakoudia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальнив Vatopedi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Vatopedi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
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