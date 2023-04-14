Купить таунхаус в Полийирос, Греция

Таунхаус 2 спальни Полийирос, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 116,000

В комплексе продаются два таунхауса 110 кв.м, а также два таунхауса 140 кв.м. с аналогичной …