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Купить недвижимость с видом на море в Полийирос, Греция

63 объекта найдено
Вилла 1 спальняв Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Вилла 1 спальняв Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Дом 4 спальнив Vatopedi, Греция
Дом 4 спальни
Vatopedi, Греция
4 Количество комнат 320 м² -1 Этаж
€ 1,490,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 1 WC Площадь: 320 m2, 3 Уров…
Дом 3 спальнив Psakoudia, Греция
Дом 3 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 80 м² -1 Этаж
€ 370,000
ПРОДАЕТСЯ Мезонета с панорамным видом на море, подарок радости на всю жизнь для вас, ваших д…
Дом 3 спальнив Taxiarchis, Греция
Дом 3 спальни
Taxiarchis, Греция
3 Количество комнат 122 м² 1 Этаж
€ 350,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2…
Дом 4 спальнив Taxiarchis, Греция
Дом 4 спальни
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат 170 м² -1 Этаж
€ 380,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3 Уров…
Дом 5 спаленв Taxiarchis, Греция
Дом 5 спален
Taxiarchis, Греция
5 Количество комнат 200 м² 1 Этаж
€ 500,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
Дом 4 спальнив Taxiarchis, Греция
Дом 4 спальни
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат 223 м² -1 Этаж
€ 500,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 223 m2, 3 Уров…
Дом 2 спальнив Taxiarchis, Греция
Дом 2 спальни
Taxiarchis, Греция
2 Количество комнат 122 м² 1 Этаж
€ 350,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2 Уров…
Шале 14 спаленв Taxiarchis, Греция
Шале 14 спален
Taxiarchis, Греция
14 Количество комнат 593 м² -1 Этаж
€ 1,275,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
Дом 6 спаленв Полийирос, Греция
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
6 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 350,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, , Новост…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Таунхаус 3 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Коттедж 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
Таунхаус 2 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 7 спаленв Metamorfosi, Греция
Коттедж 7 спален
Metamorfosi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Квартира 1 спальняв gerakine, Греция
Квартира 1 спальня
gerakine, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Таунхаус 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 4 спальнив Psakoudia, Греция
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Квартира 2 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Коттедж 6 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Таунхаус 2 спальнив gerakine, Греция
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальнив Agios Prodromos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Prodromos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
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