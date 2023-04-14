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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Полийирос
Купить недвижимость с видом на горы в Полийирос, Греция
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32 объекта найдено
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Коттедж 7 комнат
Galarinos, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 9 комнат
Galarinos, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 88,000
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 5 спален
Kiourktsoglou, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 3 спальни
Kiourktsoglou, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальни
Vavdos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
14 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сос…
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Коттедж 5 спален
Psakoudia, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 10 спален
gerakine, Греция
14 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спален
Metamorfosi, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
Коттедж 4 спальни
Taxiarchis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 5 спален
Полийирос, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 5 спален
Kiourktsoglou, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
Коттедж 7 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Galarinos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 2 спальни
Olynthos, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 3 спальни
gerakine, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
Коттедж 3 спальни
gerakine, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальни
Kiourktsoglou, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
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