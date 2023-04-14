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Купить дом с бассейном в Полийирос, Греция

4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Vatopedi, Греция
Дом 4 спальни
Vatopedi, Греция
4 Количество комнат 320 м² -1 Этаж
€ 1,490,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 1 WC Площадь: 320 m2, 3 Уров…
Дом 3 спальнив Psakoudia, Греция
Дом 3 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 80 м² -1 Этаж
€ 370,000
ПРОДАЕТСЯ Мезонета с панорамным видом на море, подарок радости на всю жизнь для вас, ваших д…
Коттедж 4 комнатыв Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 комнаты
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 210,000
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
Вилла 9 спаленв Galarinos, Греция
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
14 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
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