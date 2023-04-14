Купить дом с видом на море в Полийирос, Греция

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Греция
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периферия Центральная Македония
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53 объекта найдено
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Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Дом 4 спальни
Vatopedi, Греция
4 Количество комнат
320 м²
-1 Этаж
€ 1,490,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 1 WC Площадь: 320 m2, 3 Уров…
Дом 3 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат
80 м²
-1 Этаж
€ 370,000
ПРОДАЕТСЯ Мезонета с панорамным видом на море, подарок радости на всю жизнь для вас, ваших д…
Дом 3 спальни
Taxiarchis, Греция
3 Количество комнат
122 м²
1 Этаж
€ 350,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2…
Дом 4 спальни
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат
170 м²
-1 Этаж
€ 380,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3 Уров…
Дом 5 спален
Taxiarchis, Греция
5 Количество комнат
200 м²
1 Этаж
€ 500,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
Дом 4 спальни
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат
223 м²
-1 Этаж
€ 500,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 223 m2, 3 Уров…
Дом 2 спальни
Taxiarchis, Греция
2 Количество комнат
122 м²
1 Этаж
€ 350,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2 Уров…
Шале 14 спален
Taxiarchis, Греция
14 Количество комнат
593 м²
-1 Этаж
€ 1,275,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
6 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 350,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, , Новост…
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
Таунхаус 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 7 спален
Metamorfosi, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Таунхаус 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальни
Agios Prodromos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Вилла 2 спальни
Vatopedi, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 2 спальни
Vavdos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 5 спален
Psakoudia, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
Коттедж 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 10 спален
gerakine, Греция
14 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 5 спален
Metamorfosi, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
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