Купить дом в Полийирос, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Полийирос
Дома
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135 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
Мезонет расположен в небольшой деревне в Каливес в начале Ситония, в 250 метрах от большого …
Дом 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
1 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 2
€ 100,000
Maisonetta расположен в небольшой деревне в Каливсе в начале Ситония, в 250 метрах от большо…
Дом 3 спальни
Metamorfosi, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 175,000
Этот дом расположен в пригороде деревни Метаморфоси в 400 метрах от большого песчаного пляжа…
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 87,000
Мезонет расположен в деревне Псакудия, в 150 метрах от пляжа. Недвижимость находится в компл…
Вилла 3 спальни
Metamorfosi, Греция
2 ванных комнат
120 м²
€ 300,000
Код недвижимости: HPS3790 - Вилла на продажу в Ormilia Metamorfosi для € 300.000 . Это 120 к…
Коттедж 7 комнат
Galarinos, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Дом 10 спален
Vatopedi, Греция
6 ванных комнат
450 м²
€ 645,000
The villa is located in Vatopedi village 3 km from the beach and in the suburbs of Metamorfo…
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Дом 6 спален
Psakoudia, Греция
2 ванных комнат
230 м²
€ 260,000
Дом расположен между деревнями Псакудия и Метаморфоси в 500 метрах от пляжа Ормилия. Есть са…
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Дом 16 спален
Vatopedi, Греция
16 Количество комнат
492 м²
-1 Этаж
€ 1,100,000
Psakoudia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 16 Cпальни, 8 Гостиная 8 Кухня 4 Ванная 4 WC Площадь: 492 m2, 3…
Коттедж 9 комнат
Galarinos, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Дом 4 спальни
Vatopedi, Греция
4 Количество комнат
320 м²
-1 Этаж
€ 1,490,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 1 WC Площадь: 320 m2, 3 Уров…
Дом 3 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат
80 м²
-1 Этаж
€ 370,000
ПРОДАЕТСЯ Мезонета с панорамным видом на море, подарок радости на всю жизнь для вас, ваших д…
Дом 3 спальни
Taxiarchis, Греция
3 Количество комнат
122 м²
1 Этаж
€ 350,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2…
Дом 4 спальни
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат
170 м²
-1 Этаж
€ 380,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3 Уров…
Дом 5 спален
Taxiarchis, Греция
5 Количество комнат
200 м²
1 Этаж
€ 500,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
Дом 4 спальни
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат
223 м²
-1 Этаж
€ 500,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 223 m2, 3 Уров…
Дом 2 спальни
Taxiarchis, Греция
2 Количество комнат
122 м²
1 Этаж
€ 350,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2 Уров…
Шале 14 спален
Taxiarchis, Греция
14 Количество комнат
593 м²
-1 Этаж
€ 1,275,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
6 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 350,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, , Новост…
Дом 5 спален
Полийирос, Греция
5 Количество комнат
450 м²
-1 Этаж
€ 1,200,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 450 m2, 2 Уров…
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
4 ванных комнат
256 м²
€ 400,000
На продажу вместе продаются 2 мезонета, которые расположены на окраине Геракини в районе Три…
Дом 8 спален
Полийирос, Греция
4 ванных комнат
2 500 м²
€ 800,000
Эта вилла расположена в пригороде Полигирос и в 1 км от центра города. Вокруг виллы есть сад…
Коттедж 4 комнаты
Kelli, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 63,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Халкидиках. У объекта есть камин. Недвижимос…
Вилла 5 спален
Полийирос, Греция
3 ванных комнат
450 м²
€ 1,200,000
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for €1.200.000. This 450 sq. m…
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
3 ванных комнат
220 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS2979 - Продается дом в Ормилии Ватопеди за € 350 000. Это 200 кв. Дом н…
Дом 4 спальни
Taxiarchis, Греция
1 ванных комнат
223 м²
€ 500,000
Код недвижимости: HPS901 - Дом для продажи в Poligiros Taxiarchis для € 500.000. Это 223 кв.…
Дом 2 спальни
Taxiarchis, Греция
1 ванных комнат
122 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS903 - Дом для продажи в Poligiros Taxiarchis для € 350.000. Это 122 кв.…
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