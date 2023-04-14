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Купить коттедж с бассейном в Полийирос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнатыв Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 комнаты
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 210,000
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
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