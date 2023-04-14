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Купить коттедж с видом на море в Полийирос, Греция

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22 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Коттедж 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
Коттедж 7 спаленв Metamorfosi, Греция
Коттедж 7 спален
Metamorfosi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальнив Psakoudia, Греция
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальнив Vavdos, Греция
Коттедж 2 спальни
Vavdos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 5 спаленв Psakoudia, Греция
Коттедж 5 спален
Psakoudia, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 комнатав Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
Коттедж 2 спальнив gerakine, Греция
Коттедж 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 10 спаленв gerakine, Греция
Коттедж 10 спален
gerakine, Греция
14 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 5 спаленв Metamorfosi, Греция
Коттедж 5 спален
Metamorfosi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальнив Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 спальни
Taxiarchis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 7 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальнив Olynthos, Греция
Коттедж 2 спальни
Olynthos, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 3 спальнив gerakine, Греция
Коттедж 3 спальни
gerakine, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальнив Psakoudia, Греция
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спаленв Metamorfosi, Греция
Коттедж 6 спален
Metamorfosi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальнив Vatopedi, Греция
Коттедж 4 спальни
Vatopedi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальнив Vatopedi, Греция
Коттедж 4 спальни
Vatopedi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив gerakine, Греция
Коттедж 3 спальни
gerakine, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальнив Полийирос, Греция
Коттедж 4 спальни
Полийирос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комнатав Psakoudia, Греция
Коттедж 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
На продажу выставлен коттедж 360 кв.м., расположенный в поселке Псакудья, Ситония, Халкидики…
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