Коттедж 2 спальни Vavdos, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 240,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…