Коттедж 5 спален Kiourktsoglou, Греция 8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3

€ 200,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…