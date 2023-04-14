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Купить коттедж в Полийирос, Греция

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45 объектов найдено
Коттедж 7 комнатв Galarinos, Греция
Коттедж 7 комнат
Galarinos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 3 спальнив Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 9 комнатв Galarinos, Греция
Коттедж 9 комнат
Galarinos, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 4 комнатыв Kelli, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kelli, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 63,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Халкидиках. У объекта есть камин. Недвижимос…
Коттедж 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Коттедж 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
Коттедж 7 спаленв Metamorfosi, Греция
Коттедж 7 спален
Metamorfosi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Коттедж 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Vatopedi, Греция
Коттедж 3 спальни
Vatopedi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
Коттедж 5 спаленв Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 5 спален
Kiourktsoglou, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 спальняв Olynthos, Греция
Коттедж 1 спальня
Olynthos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спальной…
Коттедж 3 спальнив Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 3 спальни
Kiourktsoglou, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив Psakoudia, Греция
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальнив Полийирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 комнатыв Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 комнаты
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 210,000
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
Коттедж 6 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 комнатыв Agios Prodromos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Agios Prodromos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Недалеко от аэропорта на севере полуострова Халкидики продается коттедж площадью 181к.в м на…
Коттедж 8 комнатв Agios Prodromos, Греция
Коттедж 8 комнат
Agios Prodromos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 735,000
Продается трехэтажный коттедж на п-ове Халкидики. Площадь дома составляет 360 кв.м. В подвал…
Коттедж 2 спальнив Vavdos, Греция
Коттедж 2 спальни
Vavdos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 5 спаленв Psakoudia, Греция
Коттедж 5 спален
Psakoudia, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 комнатав Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
Коттедж 2 спальнив gerakine, Греция
Коттедж 2 спальни
gerakine, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 10 спаленв gerakine, Греция
Коттедж 10 спален
gerakine, Греция
14 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 5 спаленв Metamorfosi, Греция
Коттедж 5 спален
Metamorfosi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спаленв Metamorfosi, Греция
Коттедж 6 спален
Metamorfosi, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальнив Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 спальни
Taxiarchis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 5 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 5 спален
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 5 спаленв Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 5 спален
Kiourktsoglou, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 7 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Galarinos, Греция
Коттедж 3 спальни
Galarinos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
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