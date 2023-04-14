ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Полийирос
Шале
Купить шале с бассейном в Полийирос, Греция
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 258,084
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 5 спален
Греция, Греция
206 м²
€ 327,568
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
102 м²
€ 165,000
Property Code: HPS3506 - Apartment FOR SALE in Evosmos Evosmo for €165.000 . This 102 sq. m.…
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
1 Этаж
€ 65,000
Apartment for sale in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 65.000€ (Listing No MZ061)…
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
264 м²
€ 595,578
Продается 3-этажный коттедж площадью 264 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
4 ванных комнат
200 м²
€ 840,000
Код недвижимости: HPS3724 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 840.000 . Это 200 кв.…
Дом
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
200 м²
€ 397,052
Продается трехэтажный коттедж площадью 200 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором о…
Дом 3 спальни
Steno, Греция
2 ванных комнат
110 м²
€ 250,000
Код недвижимости: 1288 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Дом общей площадью 110 кв.м, на 2 nd этаже Sal…
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 99,263
Продается квартира площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 168,747
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 64,521
Продается квартира площадью 59 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты