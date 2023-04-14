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Купить шале в Полийирос, Греция

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1 объект найдено
Шале 14 спаленв Taxiarchis, Греция
Шале 14 спален
Taxiarchis, Греция
14 Количество комнат 593 м² -1 Этаж
€ 1,275,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
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