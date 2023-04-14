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Купить квартиру с бассейном в Полийирос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
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