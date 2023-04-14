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Купить квартиру с видом на море в Полийирос, Греция

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 1 спальняв gerakine, Греция
Квартира 1 спальня
gerakine, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 93 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
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