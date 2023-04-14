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Купить квартиру с видом на горы в Полийирос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сос…
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