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Жильё с видом на горы в Полихнитос, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня
Вриса, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
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