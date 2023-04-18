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Купить таунхаус с видом на горы в Платанос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнатыв agios georgios, Греция
Таунхаус 3 комнаты
agios georgios, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
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