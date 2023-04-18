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Купить недвижимость в Платанос, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 спальнив agios georgios, Греция
Дом 3 спальни
agios georgios, Греция
3 ванных комнат
€ 1,450,000
Это две недавно построенные роскошные виллы на продажу в Ханье, Киссамос. Общая жилая площад…
Таунхаус 3 комнатыв agios georgios, Греция
Таунхаус 3 комнаты
agios georgios, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
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