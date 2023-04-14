Купить вилла с бассейном в Platanias Municipality, Греция

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15 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 3-этажная вилла площадью 198 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 289,000
Продается в стадии строительства вилла 198 кв.м. в районе Колимвари, регион Ханья. Трехуровн…
Вилла 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комната
Marathokefala, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 5 комнат
Port of Kolimbari, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается строящаяся вилла на острове Крит, район Ханиа, всего 130 метрах от моря. Площадь в…
Вилла 5 комнат
Kamisiana, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Предлагается на продажу меблированная вилла, расположенная на вершине холма в окружении олив…
Вилла 3 спальни
Тавронитис, Греция
4 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
На продажу предлагаются две виллы в районе Тавронитис, регион Ханья. Общая площадь вилл сост…
Вилла 4 спальни
Pontikiana, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальни
Фурнес, Греция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни
Maleme, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальни
Maleme, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 2 спальни
Palio Gerani, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 4 спальни
Maleme, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 181 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальни
Palio Gerani, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 335,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция
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