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Купить таунхаус с видом на море в Platanias Municipality, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Kamisiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 249,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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