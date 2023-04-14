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Купить таунхаус в Platanias Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Maleme, Греция
Таунхаус 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 66 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 3 комнатыв Maleme, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Maleme, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недви…
Таунхаус 5 спаленв Koufos, Греция
Таунхаус 5 спален
Koufos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальнив Kamisiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 249,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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