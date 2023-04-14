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Купить недвижимость с видом на горы в Platanias Municipality, Греция

23 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 3 спальнив Kyparissos, Греция
Вилла 3 спальни
Kyparissos, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 262 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Этот проект был построен в 2019 году и состоит из двух одинаковых каменных вилл на большой р…
Таунхаус 2 спальнив Maleme, Греция
Таунхаус 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 66 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 3 комнатыв Maleme, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Коттедж 4 комнатыв Винодельня Manousakis Winary, Греция
Коттедж 4 комнаты
Винодельня Manousakis Winary, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 спальнив Фурнес, Греция
Коттедж 2 спальни
Фурнес, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 комнатыв Kontomari, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kontomari, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Вилла 1 комнатав Kamisiana, Греция
Вилла 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комнатав Колибари, Греция
Вилла 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комнатав Marathokefala, Греция
Вилла 1 комната
Marathokefala, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Коттедж 1 комнатав Тавронитис, Греция
Коттедж 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается здание общей площадью 396 кв.м в туристическом поселке региона Ханья. Здание состо…
Коттедж 2 спальнив Marathokefala, Греция
Коттедж 2 спальни
Marathokefala, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 367,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Вилла 3 спальнив Тавронитис, Греция
Вилла 3 спальни
Тавронитис, Греция
4 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
На продажу предлагаются две виллы в районе Тавронитис, регион Ханья. Общая площадь вилл сост…
Коттедж 2 спальнив Koufos, Греция
Коттедж 2 спальни
Koufos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Вилла 4 спальнив Pontikiana, Греция
Вилла 4 спальни
Pontikiana, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальнив Фурнес, Греция
Вилла 4 спальни
Фурнес, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Таунхаус 5 спаленв Koufos, Греция
Таунхаус 5 спален
Koufos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальнив Kamisiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 249,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Вилла 3 спальнив Maleme, Греция
Вилла 3 спальни
Maleme, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальнив Maleme, Греция
Вилла 3 спальни
Maleme, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 2 спальнив Palio Gerani, Греция
Вилла 2 спальни
Palio Gerani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 4 спальнив Maleme, Греция
Вилла 4 спальни
Maleme, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 181 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 3 спальнив Manoliopoulo, Греция
Коттедж 3 спальни
Manoliopoulo, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 158 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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