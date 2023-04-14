Купить дом в Platanias Municipality, Греция

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42 объекта найдено
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Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 3 спальни
Kyparissos, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
262 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Этот проект был построен в 2019 году и состоит из двух одинаковых каменных вилл на большой р…
Таунхаус 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 66 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недви…
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Коттедж 4 комнаты
Винодельня Manousakis Winary, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 спальни
Фурнес, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Дом 2 спальни
Тавронитис, Греция
1 ванных комнат
€ 348,000
This beautiful beach house for sale in Tavronitis, Platanias, Chania, is a great opportunity…
Дом 3 спальни
Spilia, Греция
2 ванных комнат
€ 590,000
This amazing house for sale in Chania, Kolymbari, is located in the village of Darmarochori.…
Коттедж 3 комнаты
Kontomari, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Вилла 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 3-этажная вилла площадью 198 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 289,000
Продается в стадии строительства вилла 198 кв.м. в районе Колимвари, регион Ханья. Трехуровн…
Дом
Тавронитис, Греция
€ 250,000
This maisonette complex for sale in Tavronitis is located in the village of Kamisiana and on…
Вилла 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комната
Marathokefala, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Дом
Maleme, Греция
€ 650,000
Это вилла на продажу рядом с морем в Ханье, расположенная в деревне Камисиана в районе Плата…
Дом
Maleme, Греция
€ 150,000
Эта квартира на берегу моря на продажу в Platanias Chania расположена прямо на пляже деревни…
Дом
Maleme, Греция
€ 190,000
Эта квартира на 2-х этажном берегу моря на 2-х комнатной площади на продажу в Ханья Крит рас…
Дом
Polemarchi, Греция
€ 55,000
Этот каменный дом на продажу в Ханье расположен в регионе Платана, в прекрасной деревне Поле…
Дом 3 спальни
Vlacheronitissa, Греция
1 ванных комнат
€ 165,000
Этот дом на продажу на Крите расположен в очаровательной деревне Влахеронитисса в регионе Пл…
Дом
Тавронитис, Греция
€ 950,000
Эти две виллы на продажу в Ханье расположены рядом с морем в деревне Камисиана, в районе Кис…
Дом 3 спальни
Meskla, Греция
1 ванных комнат
119 м²
€ 350,000
Theriso FOR SALE House 3 Bedroom(s) 1 Livingroom(s) 1 Kitchen(s) 1 Bathroom(s) 1 WC Size: 11…
Вилла 5 комнат
Port of Kolimbari, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается строящаяся вилла на острове Крит, район Ханиа, всего 130 метрах от моря. Площадь в…
Вилла 5 комнат
Kamisiana, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Предлагается на продажу меблированная вилла, расположенная на вершине холма в окружении олив…
Коттедж 5 спален
Тавронитис, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается здание общей площадью 396 кв.м в туристическом поселке региона Ханья. Здание состо…
Коттедж 2 спальни
Marathokefala, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 367,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Вилла 3 спальни
Тавронитис, Греция
4 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
На продажу предлагаются две виллы в районе Тавронитис, регион Ханья. Общая площадь вилл сост…
Коттедж 2 спальни
Koufos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
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Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция
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