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Купить коттедж с видом на море в Platanias Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Тавронитис, Греция
Коттедж 5 спален
Тавронитис, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 1 комнатав Тавронитис, Греция
Коттедж 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается здание общей площадью 396 кв.м в туристическом поселке региона Ханья. Здание состо…
Коттедж 2 спальнив Marathokefala, Греция
Коттедж 2 спальни
Marathokefala, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 367,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 3 спальнив Kontomari, Греция
Коттедж 3 спальни
Kontomari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 комнатыв Maleme, Греция
Коттедж 2 комнаты
Maleme, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается коттедж 300 кв.м. состоящий из двух независимых квартир и мансардным этажом. Котте…

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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