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Купить квартиру в Platanias Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Maleme, Греция
Квартира 2 комнаты
Maleme, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 52 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Maleme, Греция
Квартира 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 93 кв.м в комплексе на острове Крит. Квартира расположена на вто…

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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