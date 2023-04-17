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Купить таунхаус в Platamonas, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Эгани, Греция
Таунхаус 4 спальни
Эгани, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
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