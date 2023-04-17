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Купить недвижимость с бассейном в Platamonas, Греция

1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Platamonas, Греция
Вилла 5 спален
Platamonas, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 5
€ 800,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
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