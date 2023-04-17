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Купить недвижимость с видом на море в Platamonas, Греция

8 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 7 спаленв Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 4 спальнив Эгани, Греция
Таунхаус 4 спальни
Эгани, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 4 спальнив Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 8 спаленв Platamonas, Греция
Коттедж 8 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спаленв Platamonas, Греция
Вилла 5 спален
Platamonas, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 5
€ 800,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
Коттедж 3 спальнив Platamonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Platamonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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