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Купить квартиру с видом на горы в Platamonas, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
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