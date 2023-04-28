ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Municipality of Milos
Plaka
Жильё с видом на море в Plaka, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж
Ано-Мера, Греция
285 м²
€ 1,200,000
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
Дом 3 спальни
Loutra, Греция
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 3
€ 175,000
The house is located in the suburbs of Loutra village on the hill with fantastic sea and mou…
Коттедж 5 спален
Analipsi, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 138,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 спальня
Municipality of Larissa, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
310 м²
€ 650,810
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 2 комнаты
Скриперон, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 гостиных
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
1 ванных комнат
94 м²
€ 310,167
Код недвижимости: HPS3793 - Квартира на продажу в Каламарии Карампурнаки для € 310.167 . Это…
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 123,108
Property Code: 3-1207 - Apartment FOR SALE in Pallini Polichrono for €128.000 . This 60 sq. …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты