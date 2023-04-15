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Купить вилла с видом на море в Plagiari, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
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