Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Plagiari
  7. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Plagiari, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спаленв Plagiari, Греция
Таунхаус 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 345 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 5 спаленв Plagiari, Греция
Таунхаус 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 5 спаленв Plagiari, Греция
Таунхаус 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Realting.com
Перейти