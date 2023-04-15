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Купить недвижимость с бассейном в Plagiari, Греция

9 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комнатав Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
Вилла 1 комнатав Plagiari, Греция
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
Вилла 6 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Вилла 6 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 7 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
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