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Купить недвижимость с видом на море в Plagiari, Греция

14 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комнатав Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Таунхаус 2 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 6 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Таунхаус 6 спаленв Plagiari, Греция
Таунхаус 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 345 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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