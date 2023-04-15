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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Plagiari
Купить недвижимость с видом на горы в Plagiari, Греция
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18 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 310,000
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Коттедж 9 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Таунхаус 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 345 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 3 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
Вилла 3 спальни
Plagiari, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
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