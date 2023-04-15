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Купить коттедж в Plagiari, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комнатав Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Коттедж 6 комнатв Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 145,000
Предлагается на продажу коттедж площадью 159 кв.м в пригороде Салоник. Угловой коттедж имеет…
Коттедж 1 комнатав Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 9 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 9 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 3 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
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