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Купить квартиру в Plagiari, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 160 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3054 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 160 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 160,000
Property Code: HPS3055 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €160.000. This 140 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 160 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3056 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 160 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 150,000
Property Code: HPS3057 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €150.000. This 140 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 126 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3058 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 126 sq. m.…
Квартира 4 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 4 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат 300 м²
€ 270,000
Property Code: HPS2954 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €270.000. This 300 sq. m.…
Квартира 2 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 2 спальни
Plagiari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 108,000
Продается квартира площадью 121 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
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