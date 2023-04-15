ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Plagiari
Купить недвижимость в Plagiari, Греция
Очистить
47 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 2 спальни
Plagiari, Греция
2 Количество комнат
187 м²
-1 Этаж
€ 320,000
Plagiari ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 187 m2, , Хороше…
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 270,000
Код недвижимости: HPS3060 - Дом на продажу в Микра Плагиари за € 270 000. Это 150 кв. Дом со…
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат
126 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3058 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 126 sq. m.…
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат
140 м²
€ 150,000
Property Code: HPS3057 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €150.000. This 140 sq. m.…
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат
160 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3056 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 160 sq. m.…
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат
140 м²
€ 160,000
Property Code: HPS3055 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €160.000. This 140 sq. m.…
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат
160 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3054 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 160 sq. m.…
Дом 2 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат
187 м²
€ 320,000
Property Code: HPS3053 - House FOR SALE in Mikra Plagiari for €320.000. This 187 sq. m. Hous…
Квартира 4 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат
300 м²
€ 270,000
Property Code: HPS2954 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €270.000. This 300 sq. m.…
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 310,000
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 145,000
Предлагается на продажу коттедж площадью 159 кв.м в пригороде Салоник. Угловой коттедж имеет…
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Коттедж 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Коттедж 9 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты