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Купить недвижимость в Plagiari, Греция

47 объектов найдено
Дом 2 спальнив Plagiari, Греция
Дом 2 спальни
Plagiari, Греция
2 Количество комнат 187 м² -1 Этаж
€ 320,000
Plagiari ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 187 m2, , Хороше…
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальнив Plagiari, Греция
Дом 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 270,000
Код недвижимости: HPS3060 - Дом на продажу в Микра Плагиари за € 270 000. Это 150 кв. Дом со…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 126 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3058 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 126 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 150,000
Property Code: HPS3057 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €150.000. This 140 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 160 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3056 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 160 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 160,000
Property Code: HPS3055 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €160.000. This 140 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 3 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 160 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3054 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €170.000. This 160 sq. m.…
Дом 2 спальнив Plagiari, Греция
Дом 2 спальни
Plagiari, Греция
1 ванных комнат 187 м²
€ 320,000
Property Code: HPS3053 - House FOR SALE in Mikra Plagiari for €320.000. This 187 sq. m. Hous…
Квартира 4 спальнив Plagiari, Греция
Квартира 4 спальни
Plagiari, Греция
2 ванных комнат 300 м²
€ 270,000
Property Code: HPS2954 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €270.000. This 300 sq. m.…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комнатав Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Коттедж 6 комнатв Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 145,000
Предлагается на продажу коттедж площадью 159 кв.м в пригороде Салоник. Угловой коттедж имеет…
Коттедж 1 комнатав Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
Таунхаус 2 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 1 комнатав Plagiari, Греция
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
Таунхаус 3 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 6 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 5 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Коттедж 6 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 6 спаленв Plagiari, Греция
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Коттедж 9 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 9 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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