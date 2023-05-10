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Таунхаусы с видом на горы в Пирей, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 520,000
Таунхаус 5 спален в Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в Пирей, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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