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Пентхаусы в Пирей, Греция

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
€2,40 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
€2,41 млн

Параметры недвижимости в Пирей, Греция

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