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Коттеджи с бассейном в Пирей, Греция

Chaidari
8
Palaio Faliro
4
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Пирей, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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