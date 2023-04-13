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Купить вилла с бассейном в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
14
Коринос
4
demos diou - olympou
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Peristasi
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
Вилла 4 спальнив Nea Chrani, Греция
Вилла 4 спальни
Nea Chrani, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 6 спаленв Kato Agios Ioannis, Греция
Вилла 6 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

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с видом на море
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