ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
24
Коринос
6
demos diou - olympou
3
Карица
2
Peristasi
1
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 282,900
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Дом 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат
187 м²
-1 Этаж
€ 400,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 187 m2, 2 Уровни, …
Коттедж 8 спален
Каландра, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 416,905
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
80 м²
€ 185,000
Код недвижимости: HPS2733 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 185.000. Это 80 кв. Мезо…
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат
73 м²
€ 148,954
Код недвижимости: 4-610 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas за € 155.000. Это 73 к…
Квартира 3 комнаты
Греция, Греция
3 Количество комнат
196 м²
Количество этажей 1
€ 367,273
Продается квартира площадью 196 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
Квартира 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
250 м²
5/1 Этаж
€ 2,481,576
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Таунхаус 2 спальни
Pentamodi, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,744
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат
156 м²
2 Этаж
€ 416,905
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 156 m2, 2-й э…
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
245 м²
Количество этажей 3
€ 347,421
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
6 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 397,052
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 5 спален
Мохлос, Греция
6 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,169,048
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …
Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты