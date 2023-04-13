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Купить таунхаус с видом на море в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
24
Коринос
6
demos diou - olympou
3
Карица
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спаленв Neokesaria, Греция
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальнив Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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